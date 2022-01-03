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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - حذرت القوات المسلحة تحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية والتي يتواجد بداخلها طاقم السفينة من جنسيات مختلفة

ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية قبالة الحديدة

المؤتمرنت -
ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية قبالة الحديدة

ضبط ابطال الجيش اليمني سفينة شحن عسكرية إماراتية قبالة مدية الحديدة ( غرب اليمن)، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إنه تم بعون الله وتوفيقه ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية.

وحذرت القوات المسلحة تحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية والتي يتواجد بداخلها طاقم السفينة من جنسيات مختلفة

وقالت القوات المسلحة اليمنية إنها ستعلن عن التفاصيل الكاملة لضبط سفينة الشحن العسكرية الاماراتية في مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة..

ونقل حساب (المسيرة عاجل) على تويتر عن العميد يحيى سريع قوله: إن سفينة الشحن العسكرية الإماراتية كانت تمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني
وأضاف :" سفينة الشحن العسكرية الإماراتية كانت تحمل معدات عسكرية ودخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص".








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