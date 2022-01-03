المؤتمرنت -

الداخلية تكشف عن أبرز الإنجازات الأمنية خلال 2021م

كشفت وزارة الداخلية اليوم عن أبرز الإنجازات الأمنية التي حققتها خلال العام 2021م.



وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن أبرز الإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية خلال العام المنصرم، تمثلت في ضبط 45 خلية وعصابة ممن حاولوا زعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة.



وأشار ناطق وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري، إلى أنه تم ضبط 57 من عناصر القاعدة وداعش في محافظة البيضاء، كما تم ضبط 110 أشخاص بين محّشد ومثير للفتن ومهرّب ومحرّض مرتبط بتحالف العدوان الأمريكي السعودي.



وذكر أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط وتفكيك ٦٣٢ عبوة ناسفة استهدفت حياة المواطنين، وضبط 17 مخزن أسلحة أغلبها بمحافظة البيضاء.



وفي مجال ضبط الجريمة ومكافحتها، ضبطت وزارة الداخلية 46 ألفاً و497 جريمة جسيمة وغير جسيمة من إجمالي الجرائم الجنائية التي بلغت خلال العام الماضي، 56 ألفاً و775 جريمة .. لافتاً إلى أنه تم استرداد 48 سيارة منهوبة، وكذا استرداد 53 سيارة مسروقة من إجمالي 95 سيارة مسروقة.



وحول قضايا الاعتداء على الأراضي العامة والخاصة، لفت العميد العجري إلى أن قضايا الاعتداء بلغت أربعة آلاف و545 قضية ضبط منها أربعة آلاف و189 قضية، تم إلقاء القبض على المتهمين على ذمتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



وفيما يتعلق بالحوادث المرورية، بلغت خلال العام الماضي ثمانية آلاف و665 حادثاً، راح ضحيتها ألف و606 وفيات وإصابة خمسة آلاف و71 شخصاً، بخسائر بلغت ملياراً و639 مليوناً و229 ألف ريال.



وفي سياق الحفاظ على أمن المواطن، وحماية المنظمات والشاحنات الإغاثية، نفذت وزارة الداخلية خمسة آلاف و297 مهمة تأمين فعاليات رسمية وشعبية، وأصدرت ألفاً و351 تصريحاً للمنظمات والشاحنات، رافقتها 11 ألف و831 حملة أمنية.



كما نفذت مصلحة الدفاع المدني 380 عملية إنقاذية لحياة المواطنين في الحرائق والغرق والسقوط وغيرها.



وبين ناطق وزارة الداخلية أن مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني أصدرت مليوناً و21 ألفاً و438 بطاقة شخصية و49 ألفاً و655 بطاقة عائلية و384 ألفاً و589 شهادات ميلاد و49 ألفاً و830 شهادة وفاة و14 ألفاً و58 ثبوتية زواج.



كما أصدرت الإدارة العامة للمرور 12 ألفاً و897 رخصة قيادة، وتجديد رخصة لألفين و353 وإصدار 144 ألفاً و616 لوحة توزعت بين خصوصي ونقل وأجرة، فيما أصدرت مصلحة الهجرة والجوازات 10 آلاف و30 جواز سفر.



وحسب العميد العجري، تم خلال العام 2021م، استقبال سبعة آلاف و335 بلاغاً وشكوى من قبل المواطنين تم انجاز منها خمسة آلاف و997 بلاغاً وشكوى، اتضح أن 394 شكوى كيدية، فيما 940 شكوى قيد المتابعة.



وبلغ إجمالي النزول الميداني للقيادات والرقابة والتفتيش 553 نزولا، نتج عنها ضبط 151 مخالفة للضباط، و78 مخالفة للأفراد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، في حين بلغ عدد جلسات المجلس التأديبي للوزارة 98 جلسة.



وشاركت وزارة الداخلية في تأمين المناطق والمديريات المحررة بمحافظات مأرب والبيضاء وشبوة والحديدة وأرسلت فرقاً أمنية من جميع الوحدات الأمنية وعملت على إعداد خطط الانتشار الأمني وتأمين المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.



وحققت قطاعات ووحدات وإدارات وزارة الداخلية إنجازات أسهمت في خدمة وتأمين المواطن، كما نفذت وزارة الداخلية عشرات المشاريع في مختلف المحافظات، لتطوير الأداء الأمني، خاصة ما يتعلق بمشاريع تأهيل وإصلاح النزلاء في الإصلاحيات، وتوفير فرص عمل لهم، واستكمال دراساتهم داخل الإصلاحيات المركزية.



وكثفت وزارة الداخلية من الدورات وورش العمل لمنتسبيها بما يسهم في تطوير الأداء الأمني وتحقيق الجهوزية الكاملة لأي طارئ.



وأكدت وزارة الداخلية في بيانها الاستمرار في تكثيف الجهود لتطوير الأداء في التصدي لكل المساعي الإجرامية والتخريبية التي تستهدف الأمن والاستقرار.



وأشارت إلى العمل بكل جد وتفان، في تأمين المواطنين، وصيانة الحقوق العامة والخاصة .. محذرة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، وأنه سينال جزاءه الرادع، وأن رجال الأمن لهم بالمرصاد.



ونوهت بجهود المواطنين الذين كانوا عوناً وسندا لرجال الأمن في تحقيق السكينة العامة وترسيخ الأمن.

