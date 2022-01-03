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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة

الامين العام المساعد يواسي آل الظهره

المؤتمرنت -
الامين العام المساعد يواسي آل الظهره
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ /ابراهيم علي محمد الظهره، عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة 213 مديرية وصاب السافل محافظة ذمار، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد الشيخ /مسعد علي محمد الظهره واخوانه، وإلى نجل الفقيد /فهد ابراهيم علي محمد الظهره، واخوانه، وكافة آل الظهره، بمديرية وصاب السافل محافظة ذمار ، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








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