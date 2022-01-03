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أخبار
المؤتمر نت - تمكنت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة اليوم، من إخلاء سكان منزل بمديرية صنعاء القديمة بعد انهياره

انهيار منزل بصنعاء القديمة متأثراً بغارات العدوان

المؤتمرنت -
انهيار منزل بصنعاء القديمة متأثراً بغارات العدوان
تمكنت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة اليوم، من إخلاء سكان منزل بمديرية صنعاء القديمة بعد انهياره متأثراً بغارات طيران العدوان المستمرة على العاصمة صنعاء.

وأوضح مدير الدفاع المدني بالأمانة العقيد محمد بهيش، أنه تم إخلاء ثمان أسر من المنزل المنهار في حارة بستان السلطان بمدينة صنعاء القديمة، دون حدوث أي إصابات.

وأشار إلى أن المنزل المنهار يتكون من ثلاثة طوابق، حيث تهدم الطابق الثالث كلياً وأجزاء من الطابق الثاني.. مرجعاً أسباب الانهيار إلى تقادم المنزل وتأثره باستمرار غارات طيران العدوان الأمريكي السعودي على المناطق الآهلة بالسكان في العاصمة صنعاء.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت مدير الدفاع المدني، إلى وجود تشققات كبيرة في أحد المنازل المجاورة للمنزل المنهار، ما يستدعي إخلاءه من ساكنيه حفاظا على سلامتهم.

من جانبه دعا مدير المديرية مهدي عرهب، الجهات والمنظمات الدولية المعنية، إلى الاضطلاع بدورها في ترميم وصيانة المنازل المتضررة والآيلة للسقوط بمدينة صنعاء القديمة، باعتبارها من التراث الإنساني العالمي.








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