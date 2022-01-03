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المؤتمر نت - استقبلت محافظة إب مساء اليوم، أعضاء بعثة المنتخب الوطني للناشئين الذي تويج بكأس غرب آسيا لكرة القدم.

استقبال جماهيري لأبطال غرب آسيا في إب

المؤتمرنت -
استقبال جماهيري لأبطال غرب آسيا في إب
استقبلت محافظة إب مساء اليوم، أعضاء بعثة المنتخب الوطني للناشئين الذي تويج بكأس غرب آسيا لكرة القدم.

وخلال الاستقبال الجماهيري الكبير هنأ وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ومحافظ إب عبدالواحد صلاح المنتخب الوطني بهذا الإنجاز التاريخي للكرة اليمنية في المحافل الدولية الذي أسعد كل أبناء الوطن.

وأشارا إلى أن أبناء محافظة إب وكل أبناء الوطن يعتزون ويفتخرون بهذا الإنجاز الذي رسم الفرحة على وجوههم برغم العدوان والحصار.

وأشاد الوزير القيسي والمحافظ صلاح بالأداء المشرف الذي قدمه ناشئو اليمن خلال مباريات البطولة، وجهود الجهازين الفني والإداري في إعداد وتدريب المنتخب.

وحثا على ضرورة الحفاظ على هذه الكوادر الرياضية وتنمية قدراتها لترفع علم اليمن وتكون خير من يمثله في البطولات والمحافل الدولية.

بدورهم عبر أعضاء بعثة المنتخب الوطني للناشئين عن سرورهم البالغ بحفاوة الاستقبال.. مؤكدين عزمهم على مواصلة الجهود والتفاني من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية في المنافسات الخارجية القادمة وإسعاد الشعب اليمني.

شارك في الاستقبال عضو مجلس الشورى جبران الرازحي ووكلاء وزارة الإدارة المحلية عمار الهارب والهيئة العامة للزكاة علي السقاف والمحافظة عبدالحميد الشاهري ومدير مكتب الشباب إبراهيم المساوى.








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