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أخبار
المؤتمر نت - صعًد طيران العدوان السعودي من غاراته الهستيرية خلال الساعات الماضية على شبوة ومأرب والجوف والبيضاء وصعدة، مخلفةً ضحايا بصفوف المدنيين، ودماراً كبيراً في منازل وممتلكات المواطنين

طيران العدوان يقصف 5 محافظات يمنية بـ78 غارة

المؤتمرنت -
طيران العدوان يقصف 5 محافظات يمنية بـ78 غارة
صعًد طيران العدوان السعودي من غاراته الهستيرية خلال الساعات الماضية على شبوة ومأرب والجوف والبيضاء وصعدة، مخلفةً ضحايا بصفوف المدنيين، ودماراً كبيراً في منازل وممتلكات المواطنين.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ50 غارة مديرية عسيلان بشبوة، و6 غارات منطقة البلق بمديرية الوادي، و3 غارات على مديرية صرواح، وغارة على مديرية الجوبة بمأرب.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 10 غارات على منفذ عفار الجمركي في مديرية السوادية، واستهدف بغارتين مزارع المواطنين في عقبة القنذع بمديرية نعمان بالبيضاء، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر.

وذكر المصدر أن طيران العدوان قصف بـ3 غارات مديرية خب والشعف بالجوف، و3 غارات مديرية كتاف بصعدة.








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