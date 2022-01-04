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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - عالميا.. 5 ملايين و464 ألف حالة وفاة بـ”كورونا”

عالميا.. 5 ملايين و464 ألف حالة وفاة بـ”كورونا”

المؤتمرنت -
عالميا.. 5 ملايين و464 ألف حالة وفاة بـ”كورونا”
أدى فيروس كورونا الى وفاة أكثر من 5 ملايين و464 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر عام 2019 حسبما أفادت آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفقا للموقع ذاته فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 292231869 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5464426 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 255071678 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 847934 حالة وفاة من أصل 56527419 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 481893 حالة وفاة من أصل 34958768 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 619209 حالات وفاة من أصل 22305078 إصابة.








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