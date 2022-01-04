المؤتمرنت -

5 آلاف و228 غارة لطيران العدوان على مأرب خلال 2021م

سجلّت إحصائية صادرة عن المركز الإعلامي لأنصار الله بمحافظة مأرب أكثر من خمسة آلاف و228 غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت مديريات المحافظة خلال العام 2021م.



وبينت الإحصائية أن مديرية صرواح كانت الأكثر تعرضاً لغارات طيران العدوان خلال العام الماضي بأكثر من ألفين و762 غارة، تليها مديرية الجوبة بـ836 غارة، ثم مديرية الوادي بـ431 غارة.



ووفقاً للإحصائية، استهدف طيران العدوان مديرية مدغل بـ366 غارة ومديرية رحبة بـ210 غارات ومديرية العبدية بـ194 غارة.



وبينت الإحصائية أن مديرية حريب تعرضت لـ101 غارة ومديرية مجزر 98 غارة ومديرية رغوان 85 غارة، بينما تعرضت مديرية جبل مراد لـ77 غارة ومديرية ماهلية لـ68 غارة .. لافتة إلى أن إحصائية الغارات تم رصدها وتسجيلها من قبل غرفة ضباط الارتباط.



وأشارت الإحصائية إلى أن غارات العدوان أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، وخلفت دماراً هائلاً في البنية التحتية ومنازل المواطنين ومزارعهم والممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب تسببها في نزوح آلاف الأسر عن مساكنهم.

