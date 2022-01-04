المؤتمرنت -

الراعي يؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة زيف إعلام العدوان

أكد رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، على أهمية توحيد الجهود الشعبية والرسمية لمواجهة زيف إعلام تحالف العدوان الصهيو أمريكي السعودي الإماراتي، وفضح ادعاءاته التي يسوقها للتغطية على جرائم الحرب التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني وأخرها ما يتعلق بسفينة الشحن العسكرية الإماراتية.



وأشاد يحيى علي الراعي في جلسة مجلس النواب اليوم، بالعملية النوعية للقوات البحرية اليمنية التي تمكنت خلاها من ضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتية المعادية في المياه الإقليمية اليمنية قبالة محافظة الحديدة، أثناء قيامها بأنشطة عدائية، والتي تبين أنها تحمل معدات عسكرية وآليات وأجهزة لاستخدمها في العدوان على الشعب اليمني.



وحيا أبطال البحرية والعيون الساهرة في البر والبحر علي يقظتهم وحسهم الأمني في رصد تحركات العدو في المياه والأراضي اليمنية وإحباط عملياته وحماية المياه والسواحل اليمنية.



وأكد رئيس مجلس النواب، أن هذه العملية تأتي في إطار الحق المشروع لحماية المياه الإقليمية اليمنية.. حاثا علي المزيد من اليقظة والحذر ورصد كافة الأنشطة العدائية للسفن الحربية التابعة للعدوان على اليمن.



وعبر عن فخر هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب وأبناء الشعب اليمني، بتطور القدرات العسكرية لليمن، للدفاع عن الوطن وسيادته وحماية المياه الإقليمية، والرد على جرائم العدوان.



وأشار إلى أن الصور التي عرضت تؤكد أن السفينة تحمل معدات وآليات عسكرية، ما يدحض كذب وزيف إعلام العدوان.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد دعا رئيس مجلس النواب، كافة وسائل الإعلام الوطنية والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي وكل الأحرار إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في التصدي للإعلام المعادي.



وناقش المجلس في الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، المواضيع المتعلقة بجدول أعماله في الجانبين التشريعي والرقابي، إضافة إلى مناقشة الجوانب المتصلة بأوضاع المجلس الداخلية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.



وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضر جلسته السابقة واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

