الثلاثاء, 04-يناير-2022 الساعة: 07:43 م - آخر تحديث: 07:04 م (04: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فزورة‮ ‬معقدة‮ !‬‬‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
أخبار
المؤتمر نت - أكد رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، على أهمية توحيد الجهود الشعبية والرسمية لمواجهة زيف إعلام تحالف العدوان

الراعي يؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة زيف إعلام العدوان

المؤتمرنت -
الراعي يؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة زيف إعلام العدوان
أكد رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، على أهمية توحيد الجهود الشعبية والرسمية لمواجهة زيف إعلام تحالف العدوان الصهيو أمريكي السعودي الإماراتي، وفضح ادعاءاته التي يسوقها للتغطية على جرائم الحرب التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني وأخرها ما يتعلق بسفينة الشحن العسكرية الإماراتية.

وأشاد يحيى علي الراعي في جلسة مجلس النواب اليوم، بالعملية النوعية للقوات البحرية اليمنية التي تمكنت خلاها من ضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتية المعادية في المياه الإقليمية اليمنية قبالة محافظة الحديدة، أثناء قيامها بأنشطة عدائية، والتي تبين أنها تحمل معدات عسكرية وآليات وأجهزة لاستخدمها في العدوان على الشعب اليمني.

وحيا أبطال البحرية والعيون الساهرة في البر والبحر علي يقظتهم وحسهم الأمني في رصد تحركات العدو في المياه والأراضي اليمنية وإحباط عملياته وحماية المياه والسواحل اليمنية.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن هذه العملية تأتي في إطار الحق المشروع لحماية المياه الإقليمية اليمنية.. حاثا علي المزيد من اليقظة والحذر ورصد كافة الأنشطة العدائية للسفن الحربية التابعة للعدوان على اليمن.

وعبر عن فخر هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب وأبناء الشعب اليمني، بتطور القدرات العسكرية لليمن، للدفاع عن الوطن وسيادته وحماية المياه الإقليمية، والرد على جرائم العدوان.

وأشار إلى أن الصور التي عرضت تؤكد أن السفينة تحمل معدات وآليات عسكرية، ما يدحض كذب وزيف إعلام العدوان.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد دعا رئيس مجلس النواب، كافة وسائل الإعلام الوطنية والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي وكل الأحرار إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في التصدي للإعلام المعادي.

وناقش المجلس في الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، المواضيع المتعلقة بجدول أعماله في الجانبين التشريعي والرقابي، إضافة إلى مناقشة الجوانب المتصلة بأوضاع المجلس الداخلية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضر جلسته السابقة واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: قيمة أبل تتجاوز 3 تريليونات دولار
ثقافة: دراما رمضان 2022: أهلاً بالمسلسلات القصيرة
عربي ودولي: مصرع ضابطين صهيونيين بتحطم مروحية
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
عربي ودولي: إعطاء 190 مليون جرعة كورونا بأفريقيا
أخبار: طيران العدوان يقصف 5 محافظات يمنية بـ78 غارة
أخبار: سجله التاريخي باذخ بالعطاء الوطني.. أبو راس.. الصادق مع شعبه الأمين على حزبه
رياضة: وولفرهامبتون يعبر يونايتد بهدف قاتل
أخبار: استقبال جماهيري لأبطال غرب آسيا في إب
عربي ودولي: نواب فرنسيون يتعرضون لتهديداتٍ بالقتل
رياضة: 3 إصابات بكورونا في لايبزيغ
اقتصاد: أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى
عربي ودولي: المانيا: مواصلة الحوار مع روسيا هام
أخبار: انهيار منزل بصنعاء القديمة متأثراً بغارات العدوان
فنون ومنوعات: أم تلد توأما في عامين مختلفين.. حدث نادر
مجتمع مدني: صنعاء .. إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
أخبار: الامين العام يواسي آل الحطامي
أخبار: الامين العام المساعد يواسي آل الظهره
أخبار: الكشف عن تفاصيل سفينة الشحن العسكرية الإماراتية
أخبار: البرلمان يجدد إدانته لجرائم العدوان .. توصيات هامة للحكومة
أخبار: إصابة 3 مواطنين بغارة للعدوان في البيضاء
أخبار: البرلمان يلزم الحكومة بإطلاق ارضي الجمعيات السكنية
أخبار: الدول الأكثر بطئاً للإنترنت
عربي ودولي: شبح أوميكرون يهيمن على احتفالات اعياد الميلاد
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022