المؤتمرنت -

فلكي يمني يكشف عن توقعاته للطقس حتى الخميس

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن توقعاته لحالة الطقس في اليمن خلال الأيام القادمة حتى الخميس.



وتوقع الفلكي الشوافي تحسن نسبي ملحوظ لهطول الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة خصوصاً جنوب غرب اليمن افضل هطول متوقع (تعز ولحج وإب وعدن وابين)، مشيراً إلى هطول متفرق على اجزاء بسيطة من السواحل والمرتفعات الجبلية والمناطق المحاذية بشكل عام.



ولفت الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى إنخفاض تدريجي في درجات الحرارة الصغرى مقارنة بالأيام الماضية، لتبقى الأجواء باردة نسبياً الى باردة.



ودعا الفلكي اليمني المواطنين ورعاة الماشية إلى توخي الحذر من الأجواء الباردة، ومتابعة مستجدات ونشرات الطقس.



وطمأن الفلكي الشوافي مجدداً المزارعين بعدم وجود أي تأثير على المزروعات خلال اليومين القادمين ولا توقعات لأن يبلغ الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة حد التأثير.