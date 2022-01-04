المؤتمرنت - جميل الجعدبي -

إستقبال إسطوري لأبطال غرب آسيا في صنعاء / فيديو

من ميدان السبعين وسط العاصمة صنعاء، وبامتداد الشوارع بالأحياء الجنوبية والمدخل الجنوبي لصنعاء تتدافع الجماهير اليمنية في هذه الاثناء لإستقبال منتخب اليمن للناشئين بطل غرب آسيا .



على متن السيارات والدراجات النارية وعلى الشوارع العامة واسطح المنازل تقف جماهير حاشدة تترقب وصول أبطال غرب آسيا إلى العاصمة صنعاء، حيث يتم تكريمهم رسميا صباح غد الاربعاء بملعب مدينة الثورة الرياضية .



هتافات وزغاريد واناشيد وطنية ومكبرات للصوت تهز أرجاء الجزء الجنوبي من العاصمة صنعاء، في ليلة فرح إستثنائية ، ومشاعر وطنية جياشة لطّفت أجواء صنعاء الباردة.







وقد دعت وزارة الشباب والرياضية الجماهير للاحتشاد والحضور المشرف في ملعب مدينة الثورة الرياضية، نظير الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب.



وحذرت المواطنين من إطلاق الأعيرة النارية، والالتزام بالتوجيهات الأمنية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.



والشهر الماضي توج منتخب اليمن للناشئين تحت سن 17سنة بكأس النسخة الثامنة لبطولة غرب آسيا للناشئين ، بعد فوزه على نظيره السعودي بركلات الترجيح 3/4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيحابي 1/1.

