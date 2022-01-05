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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة واستمرار الأجواء الباردة في عدة محافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .

أجواء باردة .. توقعات بهطول أمطار على 6 محافظات

المؤتمرنت -
أجواء باردة .. توقعات بهطول أمطار على 6 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة واستمرار الأجواء الباردة في عدة محافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .

وأفاد المركز في نشرته الجوية باستمرار تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية الغربية وخاصة بمحافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، لحج والضالع.

وذكر أنه من المحتمل هطول أمطار شتوية متفرقة على محافظات تعز، إب، لحج، الضالع، ريمة وذمار ، فيما ستكون الأمطار خفيفة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، عمران وصنعاء ،وكذلك في أجزاء متفرقة من السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

كما توقع أجواء باردة نسبياً الى باردة في المرتفعات بمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شمال إب ،الضالع، لحج وغرب مارب والجوف.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها بتوخي الحيطة أثناء هطول الأمطار،ونبه من الأجواء الباردة بالمرتفعات الجبلية .

كما نبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن أمطار خفيفة ومتفرقة هطلت يوم أمس على أجزاء من المرتفعات الغربية مع تشكل الضباب الذي تسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية الى أقل من 100 متر على المنحدرات الجبلية الغربية خاصة على محافظتي حجة والمحويت.








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