الأربعاء, 05-يناير-2022 الساعة: 06:32 م - آخر تحديث: 06:12 م (12: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فزورة‮ ‬معقدة‮ !‬‬‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
أخبار
المؤتمر نت - خدمة (4G) متوفرة حالياً في مديريات أمانة العاصمة مبيناً أن الشركة عزّزت جميع مراكزها بالشرائح الخاصة بالخدمة

خدمات إستثنائية وسرعة تصفح .. يمن موبايل تدشن خدمة الجيل الرابع (4G)

المؤتمرنت -
خدمات إستثنائية وسرعة تصفح .. يمن موبايل تدشن خدمة الجيل الرابع (4G)
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور إن إدخال شركة يمن موبايل لخدمة الجيل الرابع (G4) ستسهم في الحد من الاختناقات في الاتصال والتواصل على المستويين الداخلي والخارجي،معتبرا الانجاز نوعياً "سيسهم في تذليل صعوبة خدمة الانترنت".

وفي حفل التدشين اليوم بصنعاء بن حبتور إلى أن الشعب اليمني يثبت يوماً بعد آخر قدرته على قهر الصعاب وصنع المعجزات رغم الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان الأمريكي السعودي منذ ما يقارب سبعة أعوام .

وكشف بن حبتور "أن الحصار حال دون دخول الكثير من الاحتياجات الضرورية ومنها ما يخص قطاع الاتصالات والانترنت وعملية تطويرها".

مشيراً إلى البُعد الوطني لأداء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقديم خدماتها التي يغطي نشاطها محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي.

عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، اعتبر من جانبه انتقال شركة يمن موبايل إلى خدمة الجيل الرابع انتصاراً للشعب اليمني رغم المعاناة في ظل استمرار العدوان والحصار.

وأشار إلى أن الشعب اليمني يتحدى الصعاب والظروف القاهرة التي سببها تحالف العدوان على اليمن، معبراً عن الأمل في أن يسهم ذلك بإيصال رسالة الشعب اليمني إلى العالم عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المؤكدة رفضه للخضوع والاستسلام.


إلى ذلك قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مهندس مسفر النمير أن عام 2022 سيكون عام التحول النوعي في خدمات وتقنيات الاتصالات والانترنت في الجمهورية اليمنية وستكون يمن موبايل عند مستوى الحدث.

وأعلن وزير الاتصالات عن تلبية شبكة يمن موبايل لخدمات الجيل الخامس التي ستطلق خدماتها خلال الخمس السنوات المقبلة.

فيما أوضح رئيس مجلس شركة يمن موبايل عصام الحملي، أن الانتقال إلى خدمات الجيل الرابع سيسمح لعملاء الشركة بخدمات انترنت استثنائية مع سهولة أكبر في الاستخدام للتصفح بشكل أسرع.

ولفت إلى أنه سيتم طرح عروض جديدة للانترنت ملائمة لجميع الاحتمالات وبأفضل الأسعار لمستخدمي الانترنت .. مبيناً أن الشركة عزّزت جميع مراكزها بالشرائح الخاصة بالخدمة، بالإضافة إلى خدمة عملاء تتقن خصوصيات (4G) ومتاحة على مدى 24 ساعة.

وحسب وكالة الانباءاليمنية (سبأ) فقد أفاد بأن خدمة (4G) متوفرة حالياً في مديريات أمانة العاصمة لجميع العملاء الذين يمتلكون هواتف متوافقة مع الجيل الرابع وسيلي ذلك تعزيز وجود خدمة (4G) لشركة يمن موبايل في باقي المحافظات.












أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف صنعاء
رياضة: وصول أبطال غرب آسيا إلى صنعاء
اقتصاد: الذهب يرتفع بعد أكبر خسارة في 6 أسابيع
أخبار: إصابة طفلين بانفجار قنبلة في ضحيان بصعدة
أخبار: قصف سعودي مكثف على صعدة ومأرب
فيديو المؤتمرنت: إستقبال إسطوري لأبطال غرب آسيا في صنعاء / فيديو
أخبار: إستقبال إسطوري لأبطال غرب آسيا في صنعاء / فيديو
أخبار: 5 شهداء بغارة لطيران العدوان على بيحان شبوة
أخبار: فلكي يمني يكشف عن توقعاته للطقس حتى الخميس
أخبار: الراعي يؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة زيف إعلام العدوان
أخبار: شركة يمنية كويتية تقدم 5 ملايين ريال للناشئين
أخبار: 5 آلاف و228 غارة للعدوان على مأرب في 2021م
اقتصاد: قيمة أبل تتجاوز 3 تريليونات دولار
ثقافة: دراما رمضان 2022: أهلاً بالمسلسلات القصيرة
أخبار: عالميا.. 5 ملايين و464 ألف حالة وفاة بـ”كورونا”
عربي ودولي: مصرع ضابطين صهيونيين بتحطم مروحية
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
أخبار: أجواء باردة وأمطار متفرقة في هذه المحافظات
أخبار: دراسة تكشف سبب سرعة تفشي أوميكرون
عربي ودولي: إعطاء 190 مليون جرعة كورونا بأفريقيا
أخبار: طيران العدوان يقصف 5 محافظات يمنية بـ78 غارة
أخبار: سجله التاريخي باذخ بالعطاء الوطني.. أبو راس.. الصادق مع شعبه الأمين على حزبه
رياضة: وولفرهامبتون يعبر يونايتد بهدف قاتل
أخبار: استقبال جماهيري لأبطال غرب آسيا في إب
عربي ودولي: نواب فرنسيون يتعرضون لتهديداتٍ بالقتل
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022