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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالملك يحيى حسين البارق، في وفاة والدته الفاضلة

الأمين العام يعزي الشيخ عبدالملك يحيى البارق

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي الشيخ عبدالملك يحيى البارق
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالملك يحيى حسين البارق، في وفاة والدته الفاضلة.

وعبّر الأمين العام في البرقية عن تعازيه ومواساته القلبية باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، للشيخ عبدالملك يحيى البارق وإخوانه وأفراد الأسرة كافة بمديرية المنار محافظة ذمار في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أبنائها وأهلها وذويها الصبر والسلوان.

”إنا لله وإنا إليه راجعون”








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