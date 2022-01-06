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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة العقيد حسين محمد الفلاحي، مدير فرع الأحوال المدنية بمديرية جبلة محافظة إب، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي

الأمين العام يعزي بوفاة العقيد حسين الفلاحي

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة العقيد حسين الفلاحي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة العقيد حسين محمد الفلاحي، مدير فرع الأحوال المدنية بمديرية جبلة محافظة إب، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وعبّر الأمين العام في البرقية عن تعازيه ومواساته القلبية باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، للأستاذ اسماعيل محمد الفلاحي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وإخوانه وآل الفلاحي كافة.. مشيداً بمناقب الفقيد الوطنية والاجتماعية وإسهاماته خلال مسيرة حياته، حيث كان مثالاً في الإخلاص والتفاني في مهامه وأعماله الموكلة إليه.

وابتهل إلى المولى عزّ وجلّ أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون".








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