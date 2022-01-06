المؤتمرنت -

مجلس النواب يكرّم أبطال منتخب الناشئين

كرّمت هيئة رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة للمجلس، اليوم، أعضاء بعثة المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم المتوّج بلقب بطولة غرب آسيا.



وفي التكريم، بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، رحّب رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، بأعضاء بعثة المنتخب الوطني للناشئين الذين قدّموا مستوى إيجابياً في بطولة غرب آسيا مؤخراً، وتكلل أداؤهم بإحراز كأس البطولة عن جدارة واستحقاق.



وأشاد بجهود الجهازين الفني والإداري للمنتخب في توفير الظروف الملائمة للاعبين لخوض غمار المنافسة بمعنويات عالية، أسهمت في الظهور المشرّف والبارز في البطولة، ورفع علم اليمن عالياً خفاقاً في هذا المحفل الرياضي الخارجي.



وحثّ الجميع على إيلاء الفريق الرياضي والمنتخب الناشئ والبعثة الدعم اللازم، بما يكفل استمرار التدريب والتأهيل للمنتخب لمواصلة التألق في المحافل الرياضية المقبلة.. معبّراً باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس عن التقدير للفريق، وبعثة المنتخب، على جهودهم المبذولة، ودورهم في وصول المنتخب إلى منصة التتويج، ونيل كأس غرب آسيا.



وأعرب يحيى الراعي عن اعتزاز كل أبناء الشعب اليمني بهذا الإنجاز التاريخي الكروي المشرّف الذي وحّد مشاعر الجميع، وأدخل الفرحة لكافة اليمنيين في الداخل والخارج.



وتوجّه بالشكر والتقدير للجماهير اليمنية، التي آزرت المنتخب الوطني أثناء المباريات، ولكافة أبناء الشعب اليمني الذين خرجوا في كافة المحافظات لدعم واستقبال المنتخب، فرحاً وابتهاجاً بهذا الفوز التاريخي الكبير.



وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن شباب اليمن مبدع بفطرته وطبيعته متى ما توفّرت لديه العزيمة والارادة والإمكانيات اللازمة.. وقال: "وبالرغم من استمرار العدوان استطاع شباب اليمن بهمّتهم وعزيمتهم انتزاع هذا النصر خلال منافسات البطولة، والظفر بالكأس، عقب الفوز على منتخب السعودية في عقر داره، لتشتعل الأفراح في كل أرجاء الوطن".



وحثّ فريق الناشئين على الحفاظ على مستوى الأداء، وتطوير الذات والقدرات والمهارات الرياضية، لإحراز المزيد من البطولات المقبلة.



وفي التكريم، الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبوحليقة وأعضاء المجلس وأمين عام مجلس النواب الدكتور رشاد الرصاص، عبّر مدير المنتخب الوطني للناشئين، الكابتن عبد الرحيم الخشعي، عن الامتنان لرئاسة مجلس النواب، والأمانة العامة، على هذا التكريم.



وأكد أهمية هذا الإنجاز التاريخي، الذي أفرح الجماهير الرياضية وكافة أبناء الشعب اليمني .. مشيداً بدعم الجميع للمنتخب، وما حظيت به البعثة والمنتخب من استقبال يؤكد اهتمام وحرص الجميع على الوقوف إلى جانب المنتخب.



عقب ذلك، تم تكريم أعضاء بعثة منتخب الناشئين بمبالغ مالية مقدمة من رئيس وأعضاء مجلس النواب.



كما سلّم رئيس مجلس النواب مدير المنتخب درع المجلس تكريماً وتقديراً للبعثة والمنتخب على جهودهم في إحراز لقب بطولة غرب آسيا في دورتها الثامنة.