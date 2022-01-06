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أخبار
المؤتمر نت - توقعت دراسة علمية حديثة أن تكون نهاية موجة المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" خلال وقت قريب

دراسة تتوقع نهاية أوميكرون في هذا الموعد

المؤتمرنت -
دراسة تتوقع نهاية أوميكرون في هذا الموعد
توقعت دراسة أعدها باحثون في جامعة فلوريدا الأميركية أن تكون نهاية موجة المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" خلال وقت قريب.

وقال الباحثون في الدراسة إن موجة "أوميكرون" ستزداد سوءا قبل أن تتلاشى وتختفي.

وصرح أستاذ الإحصاء الحيوية في جامعة فلوريدا والمشارك في الدراسة، إيرا لونجيني، أن الكثير تغير منذ بروز "أوميكرون".

وأضاف: "كان هناك ارتفاع كبير في أعداد المصابين بأوميكرون، بشكل أسرع مما توقعنا"، ومع ذلك، قال الأكاديمي الأميركي إنه لم يكن مصدوما بشكل كبير، لأن فريق الباحثين توقع وجود ذروة كبيرة في إصابات المتحور، بحسب سكاي نيوز.

وتابع:" لم يكن لدينا شك بأنه ستكون هناك موجة هائلة من الإصابات في فلوريدا".

وتوقع لونجيني أن تكون تتلاشى موجة المتحور "أوميكرون" في منتصف فبراير المقبل إذ ستكون سرعة تفشيه أقل، مرجحا أن تكون الذروة في الأسبوع الثاني من يناير الجاري.

ولفت إلى أن فترة حضانة "أوميكرون" تبلغ 3 أيام مقارنة بـ5 أيام للمتحور "دلتا"، مما أدى إلى زيادة سرعة تفشي الوباء.

وحذر من أن يؤدي "أوميكرون" إلى إصابات شديدة بين الأطفال الصغار خاصة بين أولئك الذين أقل من 5 أعوام، نظرا لعدم تلقيهم اللقاح.








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