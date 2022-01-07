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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر وهطول أمطار متفرقة وتشكّل الضباب على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة

توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة مقبلة

المؤتمرنت -
توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة مقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر وهطول أمطار متفرقة وتشكّل الضباب على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والأجزاء الشمالية من إب والضالع ولحج والمرتفعات الغربية للجوف ومأرب.

وستكون الأجواء باردة نسبياً على مرتفعات محافظات تعز، أبين، شبوة وحضرموت والمناطق الصحراوية.

وأشار المركز إلى أنه من المحتمل هطول أمطار متفرقة وخفيفة في أغلبها على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وقد تشمل الأمطار أجزاء من المرتفعات الغربية لمحافظات حجة، المحويت، ريمة ، البيضاء، الضالع، اب وتعز.

ومن المتوقع أيضاً تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الغربية لمحافظات المحويت، حجة، ريمة، إب، ذمار واجزاء من محافظتي أبين ولحج.

ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.

ونبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : عمران : 5.0 ، ذمار : 5.6 ، صنعاء : 5.7 ، السدة : 9.4 ، عتق : 10.0، حجة : 10.0 ، المحويت : 10.2.








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