المؤتمرنت -

الصناعة: استهداف ميناء الحديدة جريمة حرب

أدانت وزارة الصناعة والتجارة تهديدات تحالف العدوان باستهداف ميناء الحديدة المنفذ الوحيد والشريان الرئيسي لدخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني.



وعبرت وزارة الصناعة في بيان صادر عنها، عن استنكارها الشديد لهذا التهديدات باستهداف الميناء الذي يعد شريان حياة لمعظم سكان الجمهورية اليمنية.



وقالت " في الوقت الذي كنا ننتظر فيه وصول سفن المشتقات والحاويات والمساعدات وتوفير رافعات من الأمم المتحدة نرى سيناريو كاذب لاستهداف ما تبقى من منشآت مدنية محمية بموجب القوانين الدولية والإنسانية".. لافتا إلى أبعاد هذا الاستهداف على المستوى الاقتصادي والإنساني جراء قطع مصدر الإمداد الوحيد لليمنيين في كافة المجالات.



واعتبر البيان أي استهداف لميناء الحديدة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وجريمة حرب متعمدة ومكتملة الأركان تعرض مرتكبيها إلى المسائلة الجنائية والقانونية الدولية.



وحمل البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العمومية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، المسؤولية الكاملة إزاء استمرار العدوان في استهداف ميناء الحديدة وكافة المنشآت الاقتصادية والمنافذ الحيوية.



وجددت الوزارة مطالبة الأمم المتحدة بتحييد المنشآت الاقتصادية من الاستهداف لتجنب حصول مجاعة وكارثة إنسانية وشيكة.