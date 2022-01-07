المؤتمرنت -

لماذا إعتذر مدرب منتخب الناشئين للجمهور في ذمار

عبّر مدرب المنتخب الوطني للناشئين الكابتن قيس محمد صالح عن إعتذاره للجماهير التي إحتشدت لإستقبالهم بمدينة ذمار أثناء رحلتهم إلى صنعاء يوم الثلاثاء الماضي.



وقال قيس صالح في منشور على صفحته بموقع فيس بوك:"الى ناسنا وأهلنا وعزوتنا وسندنا الدائم في مدينة ذمار أصل الدولة السبئية وفخرها على مر العصور".



مقدما اعتذاره أصالةعن نفسه ونيابة عن لاعبيه "لما حصل من تغيير مسار حافلة المنتخب التي لا نعلم عنها شيئ كبعثة فنحن مجرد ضيوف"!



واضاف مدرب منتخب الناشئين:" ولكون الوفود التي رافقتنا عبر الطريق الدائري كبيرة ظننت اننا في الطريق الصحيح قبل ان تصلني مئات الرسائل من المحبين والمعاتبين على ما حدث".

