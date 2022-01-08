المؤتمرنت -

إصدار كشوفات مرتبات النصف الثاني من أبريل 2018م

استكملت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تنفيذ المرحلة الثانية المتعلقة بتجهيز وإصدار كشوفات مرتبات النصف الثاني من شهر أبريل 2018م وفقاً لقاعدة بيانات كشف الراتب الموحد لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة .



وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم ، أن استكمال إصدار كشوفات الراتب للسلطتين المركزية والمحلية المبوبة والوحدات الاقتصادية المعانة والوحدات المستقلة والصناديق المدعومة التي لم يسبق لها الصرف، تمت بعد تنزيل وتوقيف كافة حالات الإختلالات المكتشفة واستكمال الربط الشبكي مع الهيئة العامة للبريد وكاك بنك.



وأكدت أنه تنفيذاً للتوجيهات العليا والتعميم السابق الصادر عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، تم حصر عملية صرف المرتبات عبر الهيئة العامة للبريد وكاك بنك فقط، حيث تم إصدار خلاصات وكشوفات مرتبات النصف الثاني من أبريل 2018م وموافاة البريد وكاك بنك من قبل الوزارة بالكشوفات التفصيلية للمرتبات عبر الربط الشبكي.



وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ الوحدات لاستكمال عملية قطع استمارات الصرف والشيكات .. مبيناً أن إجمالي الوحدات التي تم إبلاغ البريد وكاك بنك بكشوفات مرتباتها 490 وحدة رئيسة وفرعية وعملية صرف المرتبات سيتم بموجب الرقم الوطني كشرط أساسي.



وأهابت وزارة الخدمة المدنية بكافة الجهات والوحدات المستهدفة والموظفين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة واستلام المرتبات خلال فترة ثلاثين يوماً كحد أقصى.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر البيان أن الوزارة ستعمل بالاشتراك والتنسيق مع وزارة المالية على توريد مرتبات الموظفين، الذين لم يستلموا مرتباتهم خلال الفترة المحددة وتنزيلهم من كشوفات المرتبات.



