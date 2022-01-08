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المؤتمر نت - يشرح المختصون في شركة يمن موبايل 5 خطوات لضبط إعدادات الجهاز يدويا لتفعيل خدمة 4G

5 خطوات لتفعيل خدمة الانترنت 4G في صنعاء

المؤتمرنت - جميل الجعدبي -
5 خطوات لتفعيل خدمة الانترنت 4G في صنعاء
اطلقت شركة الاتصالات اليمنية (يمن موبايل) في صنعاء الاربعاء الماضي 5 يناير/ كانون الثاني 2022م خدمة الانترنت بتقنية الجيل الرابع (G4) من الاتصالات والانترنت، فماهي خدمة الإنترنت 4G ؟ وكيفية إستخدام هذه المخدمة ؟

حسب مسئولي شركة يمن موبايل فإن خدمة الإنترنت 4G هي خدمة تمكنك من تصفح الإنترنت بسرعة عالية لتحميل ورفع الملفات والفيديوهات وتشغيل الالعاب أونلاين.

ولإستخدام خدمة الانترنت 4G يجب توفر 3 متطلبات هي (جهاز يدعم الخدمة متوافق مع الجيل الرابع ، تغيير الشريحة إلى 4G، بالإضافة إلى توفر الشبكة).

في الصورة المرفقة يشرح المختصون في شركة يمن موبايل 5 خطوات لضبط إعدادات الجهاز يدويا لتفعيل خدمة 4G

وللحصول على الخدمة يجب أن يكون لديك جهاز يدعم الخدمة متوافق مع الجيل الرابع، وأن يتم تغيير الشريحة وطلب تفعيل خدمة الانترنت 4G، وأن تكون متواجداً في مناطق تغطية الـ4G ، مع ملاحظة أن الخدمة متوفرة حالياً في امانة العاصمة صنعاء كمرحلة أولى يليها المراحل التالية في عواصم المحافظات .

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور في حفل تدشين الخدمة، إن إدخال شركة يمن موبايل لخدمة الجيل الرابع (G4) ستسهم في الحد من الاختناقات في الاتصال والتواصل على المستويين الداخلي والخارجي،معتبرا الانجاز نوعياً "سيسهم في تذليل صعوبة خدمة الانترنت".

رئيس مجلس شركة يمن موبايل عصام الحملي، أوضح من جانبه، أن الانتقال إلى خدمات الجيل الرابع سيسمح لعملاء الشركة بخدمات انترنت استثنائية مع سهولة أكبر في الاستخدام للتصفح بشكل أسرع.

ولفت إلى طرح عروض جديدة للانترنت ملائمة لجميع الاحتمالات وبأفضل الأسعار لمستخدمي الانترنت .. مبيناً أن الشركة عزّزت جميع مراكزها بالشرائح الخاصة بالخدمة، بالإضافة إلى خدمة عملاء تتقن خصوصيات (4G) ومتاحة على مدى 24 ساعة.








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