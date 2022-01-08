المؤتمرنت -

مجلس النواب يستعرض تقريرا حول شركة (يدكو)

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة حول الوضع الحالي للشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية يدكو.



تضمن التقرير الانجازات التي تم تحقيقها خلال العام 2020م وكذا ما يتعلق بالجانب الفني للشركة إضافة إلى الجانبين المالي والإداري.



وتطرق التقرير إلى ما يتعلق بالنزول الميداني للجنة إلى الشركة للاطلاع على المشاكل والصعوبات التي تواجهها، والملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.



وقد أرجأ نواب الشعب مناقشة التقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.



وخلال الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبوحليقة، استمع نواب الشعب إلى جزء من تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج المراجعة التقييمية التي توصل إليها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأمانة العاصمة.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أرجأ المجلس استكمال مناقشة التقرير إلى جلسة يوم غد الأحد.



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.

