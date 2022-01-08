المؤتمرنت -

تعهد بتكرار الفرحة.. قيس صالح يودّع الجماهير بعبارات نارية

تعهد مدرب المنتخب الوطني للناشئين الكابتن قيس محمد صالح بصنع فرحة رياضية أخرى للشعب اليمني وجمهور كرة القدم، وذلك من خلال المشاركة في منافسات وبطولات رياضية أخرى.



وقال قيس محمد صالح إن ماحدث خلال الشهر الماضي يلقى على عاتقه مسئولية كبيرة يتحملها "أمام أكثر من 30 مليون يمني لصنع فرحة أخرى عبر هذا الجيل الموهوب من اللاعبين في منافسات أخرى".



وأوضح " وحتى الوصول صوب محطة جديدة نعد فيها الرحال لذلك الموعد المنتظر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسامحونا عن أي قصور تجاه كل محب في كل شبر من أرجاء الوطن"



وقال مخاطبا الجمهور اليمني في عموم المحافظات :" في مسيرتي الرياضية كلاعب ومدرب لم اعش شهراً كالذي عشته معكم وشاركتموني فيه كل لحظات السعادة والفرح ولا أظن أن ما حدث ينسى طال الزمن أو قصر".



وأضاف الكابتن قيس على صفحته بموقع فيس بوك:"كنا قربكم وكنتم قريبين منا ولولا شوق أسر اللاعبين لأبنائهم لطفنا كل محافظة نقبل رأس كل من هتف لهذا المنتخب".





والشهر الماضي توج منتخب اليمن للناشئين تحت سن 17سنة بكأس النسخة الثامنة لبطولة غرب آسيا للناشئين ، بعد فوزه على نظيره السعودي بركلات الترجيح 3/4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيحابي 1/1.وعقب هذا الفوز شهدت مدن اليمن إحتفالات جماهيرية غير مسبوقة.

