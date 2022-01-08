المؤتمرنت -

شهداء وجرحى مدنيون بقصف للمرتزقة في تعز

استشهدت طفلتان وامرأتان وأصيبت طفلتان إثر قصف مرتزقة العدو السعودي لمنازل المواطنين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر محلي أن طفلتين وامرأتين استشهدت وأصيبت طفلتان نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة على وادي رسيان في مديرية مقبنة.



واستنكر المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتدمير البنية التحتية ومقدرات البلاد.



وطالب المصدر الأمم المتحدة والمجتمعي الاضطلاع بالمسؤولية في وضع حد لجرائم وانتهاكات العدوان والخروج عن الصمت الذي شجّع التحالف في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني.