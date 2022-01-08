المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ قاسم عبدالله المنصوري

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ قاسم عبدالله عبدالله المنصوري عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة 212 مديرية وصاب السافل، أمين عزلة بني منصور، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.



وأشاد أمين عام المؤتمر بدور الفقيد وبأعماله الوطنية التي قام بها خلال مسيرة حياته الحافلة بالعطاء والعمل الجاد والمخلص والمتفاني في خدمة الوطن والمؤتمر، ونهجه الخيري تجاه أبناء المجتمع وسعيه في معالجة العديد من القضايا القبلية وإصلاح ذات البين.



وعبّر الأمين العام في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى أولاد الفقيد إبراهيم وعبدالكريم قاسم المنصوري وباقي أفراد الاسرة وآل المنصوري كافة في بني منصور مديرية وصاب السافل محافظة ذمار، عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون