المؤتمرنت -

80 غارة هستيرية لطيران العدوان على 5 محافظات

كثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الهستيرية على شبوة والحديدة ومأرب والجوف وحجة.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ27 غارة مديرية بيحان، و16 غارة مديرية عين في شبوة، و4 غارات على مديرية التحيتا بالحديدة.



وذكر المصدر أن الطيران المُعادي شن 14 غارة على منطقة البلق بمديرية الوادي، و5 غارات مديرية حريب، و3 غارات على مديرية صرواح، وغارتين على مديرية الجوبة في مأرب، وغارتين على اليتمة بمديرية خب والشعف بالجوف.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان قصف بـ6 غارات مزارع المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس بحجة، وغارة على مجازة الغربية بمحور عسير.