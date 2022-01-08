المؤتمرنت -

على مدار شهر.. ماذا يحصل لجسمك بعد التوقف عن تناول الحلويات؟

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الحلويات بشكل يومي متجاهلين تأثيراتها السلبية على صحة الإنسان، فهي تسبب الأرق وتسوس الأسنان، فماذا يحدث إذا توقفنا عن تناول الحلويات لمدة شهر؟



فقد أوضحت اختصاصية التغذية، تاتيانا بوتشاروفا، أن الجسم سيتغير إذا تم تقليل استهلاك الأطعمة الحلوة، والابتعاد عنها لمدة شهر.



وأكدت الأخصائية أنه في غضون شهر، سيؤثر الإقلاع عن الحلويات على جميع أجهزة الجسم، من الجهاز الهضمي إلى المستويات الهرمونية، وسيكون التمثيل الغذائي أفضل، وسيختفي الأرق، وستفقد ما يصل إلى 4 كيلوغرامات من الوزن.. وبشكل عام فإن نوعية الحياة ستتحسن، بحسب سبوتنيك.