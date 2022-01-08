الأحد, 09-يناير-2022 الساعة: 12:08 ص - آخر تحديث: 11:47 م (47: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فزورة‮ ‬معقدة‮ !‬‬‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
أخبار
المؤتمر نت - دمر طيران تحالف العدوان مساء اليوم أبراج الإتصالات في مديرية ريدة بمحافظة عمران

العدوان يدمر أبراج الإتصالات في ريدة بعمران

المؤتمرنت -
العدوان يدمر أبراج الإتصالات في ريدة بعمران
دمر طيران تحالف العدوان مساء اليوم أبراج الإتصالات في مديرية ريدة بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان استهدف بـ3 غارات أبراج الإتصالات في منطقة قرن الأعجم بمديرية ريدة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

ويواصل طيران العدوان السعودي استهدافاته المتكررة والممنهجة لمواقع ومحطات شبكة الاتصالات في أكثر من منطقة بمختلف المحافظات منذ بداية العدوان. حيث كبد شركة الاتصالات خسائر جسيمة ناهيك عن تعطيل مصالح المواطنين في المناطق المستهدفة وزيادة معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن نتيجة العدوان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ثقافة: اتحاد الإعلاميين ينعي الأديب محمد ناجي أحمد
رياضة: ليستر سيتي يكتسح واتفورد برباعية
رياضة: كورونا يفتك ب4 لاعبين ومدرب بوركينا
فنون ومنوعات: إصابة أميرة سويدية بفيروس كورونا
عربي ودولي: مقتل 140 شخصا بهجوم مسلح بنيجيريا
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ قاسم المنصوري
أخبار: شهداء وجرحى مدنيون بقصف للمرتزقة في تعز
أخبار: تعهد بتكرار الفرحة.. قيس صالح يودّع الجماهير بعبارات نارية
ثقافة: الاتـصال السـياسي وأثره في بناء الدولة .. كتاب جديد لـ(العثربي)
أخبار: مجلس النواب يستعرض تقريرا حول شركة (يدكو)
أخبار: 5 خطوات لتفعيل خدمة الانترنت 4G في صنعاء
أخبار: إصدار كشوفات مرتبات النصف الثاني من أبريل 2018م
أخبار: شهيد وجريحة بغارات عدوانية على مدينة صعدة
عربي ودولي: ظاهرة خطيرة تهدد دول العالم
علوم وتقنية: دراسة: الرجل الأصلع أكثر ذكاء وصدقاً
اقتصاد: أسعار النفط ترتفع مجدداً
علوم وتقنية: هذه أفضل الأطعمة للمصابين بأوميكرون
رياضة: قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب
أخبار: 4 غارات عدوانية على حجة والجوف
عربي ودولي: الصحة العالمية تحذر من خطورة أوميكرون
أخبار: 126 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: طيران العدوان يقصف شبوة ومأرب بـ64 غارة
أخبار: لماذا إعتذر مدرب منتخب الناشئين للجمهور في ذمار
فنون ومنوعات: آثار الحكيم تُعلِن اعتزالها الفنّ نهائياً
فنون ومنوعات: مريم فخر الدين تكشف عن أحب الأفلام لقلبها
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022