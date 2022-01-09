الأحد, 09-يناير-2022 الساعة: 03:21 م - آخر تحديث: 02:03 م (03: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فزورة‮ ‬معقدة‮ !‬‬‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات، ونشاطاً ملحوظاً للرياح السطحية جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن، خلال الـ24 ساعة القادمة

أجواء باردة في أغلب مناطق اليمن ورياح شديدة

المؤتمرنت -
أجواء باردة في أغلب مناطق اليمن ورياح شديدة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات، ونشاطاً ملحوظاً للرياح السطحية جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والأجزاء الشمالية من إب والضالع ولحج والمرتفعات الغربية للجوف ومأرب.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات تعز، أبين، شبوة وحضرموت وباردة نسبياً إلى باردة في المناطق الصحراوية.

وأشار إلى احتمال تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الغربية لمحافظات تعز، لحج، إب، غرب صعدة، حجة، المحويت و ريمة.

كما يتوقع المركز نشاطاً ملحوظاً في الرياح السطحية جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

ودعا المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وحث المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي ومربيي النحل والدواجن حفاظاً عليها من آثار البرودة الشديدة.

ونبه المركز سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية، والصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطرب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار 4 درجات، عمران : 04.4 ، صنعاء 6:2 ، السدة : 08.6 ، سيئون : 09.3 ، عتق : 10.8.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ريال مدريد يسحق فالنسيا ويبتعد في الصدارة
رياضة: تشيلسي يذل تشيسترفيلد بخماسية
رياضة: برشلونة يُهدر نقاط ثمينة أمام غرناطة
عربي ودولي: الهند.. أعلى عدد من الإصابات بكورونا
فنون ومنوعات: كورونا يفتك بـ"أشهر نمور العالم"
فنون ومنوعات: رضيع يخرج من بطن أمه "سكران"
ثقافة: اتحاد الإعلاميين ينعي الأديب محمد ناجي أحمد
رياضة: ليستر سيتي يكتسح واتفورد برباعية
رياضة: كورونا يفتك ب4 لاعبين ومدرب بوركينا
فنون ومنوعات: إصابة أميرة سويدية بفيروس كورونا
عربي ودولي: مقتل 140 شخصا بهجوم مسلح بنيجيريا
أخبار: القوات المسلحة توثق: أسلحة عبر السفينة الإماراتية
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ قاسم المنصوري
أخبار: شهداء وجرحى مدنيون بقصف للمرتزقة في تعز
أخبار: تعهد بتكرار الفرحة.. قيس صالح يودّع الجماهير بعبارات نارية
ثقافة: الاتـصال السـياسي وأثره في بناء الدولة .. كتاب جديد لـ(العثربي)
أخبار: مجلس النواب يستعرض تقريرا حول شركة (يدكو)
أخبار: 5 خطوات لتفعيل خدمة الانترنت 4G في صنعاء
أخبار: إصدار كشوفات مرتبات النصف الثاني من أبريل 2018م
أخبار: شهيد وجريحة بغارات عدوانية على مدينة صعدة
عربي ودولي: ظاهرة خطيرة تهدد دول العالم
علوم وتقنية: دراسة: الرجل الأصلع أكثر ذكاء وصدقاً
اقتصاد: أسعار النفط ترتفع مجدداً
علوم وتقنية: هذه أفضل الأطعمة للمصابين بأوميكرون
رياضة: قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022