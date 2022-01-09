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أخبار
المؤتمر نت - عوامل “خفية” وراء انتشار “أوميكرون”

عوامل “خفية” وراء انتشار “أوميكرون”

المؤتمرنت -
عوامل “خفية” وراء انتشار “أوميكرون”
أكدت منظمة الصحة العالمية وجود عوامل وصفتها بـ “الخفية” لانتشار متحور فيروس كورونا “أوميكرون” تزيد خطورتها مع تغافل الأسباب المعروفة مثل إهمال قواعد التباعد الاجتماعي ونظافة الأيدي.

وقالت رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، في تصريحات صحفية، امس ، إن “أوميكرون يتفشى بسرعة كبيرة بين الناس لعدة أسباب، أولها الطفرات التي يحملها المتحور والتي تخوله الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر”.

في ذات الشأن، حذرت المنظمة في بيان مما يعرف بـ”الهروب المناعي، أي إمكانية أن تتكرر الإصابة لدى من أصيبوا بالعدوى سابقا ومن تم تطعيمهم”.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن من بين أسباب انتشار المتحور الجديد “هو تكاثره في الجهاز التنفسي العلوي، وهو يختلف في هذا عن دلتا ومتحورات أخرى من كورونا”.

وحذرت من خطورة زيادة الاختلاط الاجتماعي وقضاء مزيد من الوقت في أماكن مغلقة سيئة التهوية في فصل الشتاء، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ودعت الصحة العالمية جميع الناس إلى “الإقلال من تعرضهم للفيروس، وأن يشعروا بأن لديهم بعض القدرة للسيطرة على العدوى”.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قد حذر الخميس الماضي، من أن متحور أوميكرون يتسبب في وفاة الكثيرين في عدة دول ومن الخطأ وصفه “بالخفيف”، مشيرا إلى أن الأعداد القياسية للإصابات يعني أن “المستشفيات تعاني من ضغط شديد”.

والأسبوع الماضي، تم إبلاغ الصحة العالمية بنحو 9,5 مليون إصابة جديدة بوباء كوفيد-19، وهي حصيلة قياسية أعلى بنحو 17 بالمئة عن حصيلة الأسبوع السابق، لكن تيدروس أكد بأن هذه الإحصائيات أقل من الأرقام الفعلية لأنها لا تعكس انخفاض عدد الفحوص خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة ونتائج الاختبارات الذاتية الإيجابية غير المسجلة والحالات التي لم تسجلها أنظمة المراقبة المثقلة بالأعباء.

واعتبر المدير العام للصحة العالمية أن استئثار الدول الغنية بجرعات اللقاح المتاحة العام الماضي أوجد أرضاً خصبة لظهور متحورات للفيروس، داعياً العالم إلى تشارك وتوزيع اللقاحات بشكل عادل أكثر في 2022 بهدف إنهاء “الموت والدمار” الناجم عن الجائحة.

وأعرب عن أمله في أن يتلقى 70 بالمئة من سكان كل دولة اللقاح بحلول منتصف 2022. لكن في حال بقيت وتيرة التلقيح على حالها، لن تحقق 109 دول هذا الهدف.*المجلة الطبية








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