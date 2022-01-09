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8 فوائد صحية لـ “الزعتر”

ينتشر نبات الزعتر في الأسواق اليمنية ونظرًا لمذاقه المميز تحرص العائلات على إضافته إلى موائدها ضمن الوجبات اليومية، ويسمى في بعض مناطق اليمن “الصعتر”.. وهو نبات مشهور من الفصيلة الشفوية، وشجيرة الزعتر معمرة عطرية كثيرة الفروع تكون كساء للأرض وترتفع إلى حوالي 12 بوصة.



وثمة أهمية للزعتر لاحتوائه على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم، في السطور التالية.. نعرض لكم أهم الفوائد الصحية للزعتر، وفقًا لما ذكره موقع “Healthline”، والتي تشمل ما يلي:



1- محاربة حب الشباب

يشتهر الزعتر بخصائصه المضادة للبكتيريا، وخاصة تلك التي تسبب الإصابة بحب الشباب، ما قد يجعل منه وسيلة مثالية لمكافحة تلك الحالة.



2- خفض ضغط الدم

أظهرت إحدى الدراسات أن مستخلص الزعتر كان قادرًا على خفض معدل ضربات القلب بشكل ملحوظ لدى الفئران المصابة بارتفاع ضغط الدم.. كما ساعد على خفض نسبة الكوليسترول لديها.



3- تخفيف حدة السعال

غالبًا ما يستخدم زيت الزعتر المستخلص من أوراقه كعلاج طبيعي للسعال، والتهاب الحلق.. إلى جانب دوره في المساعدة على تخفيف حدة أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد عند خلطه مع أوراق اللبلاب.



4- تقوية المناعة

يحتوي الزعتر على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن اللازمة للجهاز المناعي، مثل فيتامين أ، فيتامين سي، النحاس، الحديد، والمنجنيز.. وبالتالي فإن تناوله يساعد على تقوية الجهاز المناعي وزيادة كفاءته.



5- تحسين المزاج

غالبًا ما يستخدم زيت الزعتر للأغراض العطرية والعلاجية بسبب مادته الفعالة “كارفاكرول”.. وتبين أن لتلك المادة دور في زيادة تركيز السيروتونين و الدوبامين، وهما من الهرمونات التي تنظم المزاج.



6- منع الالتهابات البكتيرية

قد يكون الزعتر قادرًا على المساعدة في منع الإصابة بالالتهابات البكتيرية الناتجة عن التعرض للعدوى.. حيث أظهرت إحدى الدراسات أن الزعتر يعمل كمادة حافظة طبيعية ضد عدد من البكتيريا التي تنتقل عن طريق الأغذية الشائعة.



7- يساعد في علاج عدوى الخميرة

قد تمتد فعالية الزعتر ضد الفطريات، وليس البكتيريا فقط.. حيث وجدت إحدى الدراسات أن جرعات منخفضة جدًا من الزعتر كانت فعالة ضد فطريات المبيضات البيضاء، وهو سبب شائع لعدوى الخميرة.



8- يساعد في مكافحة بعض أنواع السرطان

وجدت دراسة أخرى أن الزعتر يحتوي على مكونات معينة تمتاز بدرجة من الفعالية ضد بعض الأورام السرطانية، وفيروس نقص المناعة البشرية.*وكالات

