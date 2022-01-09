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أخبار
المؤتمر نت -

حقيقة تعرض عادل إمام لأزمة صحية

المؤتمرنت -
حقيقة تعرض عادل إمام لأزمة صحية
نفى المنتج عصام إمام شقيق النجم العربي الكبير عادل إمام، الأخبار التى تداولتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرًا بخصوص تعرض الزعيم لأزمة صحية قائلاً ": الحمد لله الزعيم بخير وصحته زى الفل ويتواجد فى منزله مع أولاده وأحفاده، وياريت كفاية شائعات وأخبار كاذبة.

ونقلت صحيفة (اليوم السابع)المصرية عن عصام إمام قوله : "تفاجأت بعدة تصريحات تفيد بمرض الزعيم، ولكن كل هذا ليس له أى أساس من الصحة، كله دلوقتى عاوز يعمل تريند، وأتمنى أن يلتزم الجميع بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار المزعجة".

وأكد عصام إمام أن النجم الكبير يواصل حاليا تحضيراته لفيلم جديد سيشارك فى بطولته مع نجله محمد عادل إمام.

وكانت آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو"، ويشارك فى بطولته داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، هدى المفتى، طارق الابيارى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة، هادى الجيار، عمرو وهبة، الهام عبد البديع، نهير أمين، أحمد فريد، محسن منصور، محمد التاجى، صفاء جلال، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى امام.


تدور أحداث المسلسل حول نور محمد أحمد (عادل إمام) الشهير بـ"فلانتينو" وزوجته "عفاف عصمت" (دلال عبد العزيز) ويمتلكان سلسلة مدارس انترنشونال يُطلق عليها اسم "مدارس فلانتينو"، ونتيجة لقوتها وسيطرتها علي مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.









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