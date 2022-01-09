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أخبار
المؤتمر نت - استهدف طيران العدوان السعودي 4 محافظات يمنية بـ47 غارة، واستمرت الخروقات لاتفاق الحديدة خلال الساعات الماضية

خروقات مستمرة بالحديدة و47 غارة عدوانية على 4 محافظات

المؤتمرنت -
خروقات مستمرة بالحديدة و47 غارة عدوانية على 4 محافظات
استهدف طيران العدوان السعودي 4 محافظات يمنية بـ47 غارة، واستمرت الخروقات لاتفاق الحديدة خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 107 خروقات بالحديدة، تضمنت استحداث تحصينات قتالية وتحليق مكثف للطائرات الحربية والتجسسية، و21 خرقاً بقصف مدفعي و72 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان استهدف بـ30 غارة مديرتي عين وعسيلان في شبوة، و12 غارة منطقة البلق بمديرية الوادي، وغارتين على مديرية الجوبة بمأرب.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على البقع في مديرية كتاف بصعدة، وغارة على الأجاشر وغارة على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بالجوف.








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