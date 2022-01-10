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المؤتمر نت - رأس رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، اجتماعاً للقيادة العليا للمؤتمر خُصص لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية.

أبوراس يرأس اجتماعاً للقيادة العليا للمؤتمر

المؤتمرنت -
أبوراس يرأس اجتماعاً للقيادة العليا للمؤتمر
رأس رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، اجتماعاً للقيادة العليا للمؤتمر خُصص لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية.

وفي بداية الاجتماع، تم الاستماع إلى تقرير مفصل عن آخر الأوضاع على الساحة الوطنية، حيث أكد رئيس المؤتمر على أن تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات بات ينتهك سياسة جديدة بهدف تطويل أمد الحرب والحصار المفروض على بلادنا وشعبنا من خلال سياسة بث الشائعات والأكاذيب والتزوير كما حدث مؤخراً بهدف استهداف ميناء الحديدة وميناء الصليف للاعتماد على أكاذيب يروج لها تحالف العدوان وناطقه في مؤتمرهم الصحفي الأخير عبر إيراد مقاطع من أفلام امريكية والزعم بأنها من ميناء الحديدة، وهو الأمر الذي يكشف زيف ادعاءات العدوان حول مبررات ما يمارسه من استهداف للبنى التحتية وتدميرها، وقتل المواطنين الأبرياء وفي مقدمتهم الأطفال والنساء وتشديد الحصار على الشعب اليمني وسط صمت مخزٍ من المجتمع الدولي.

وناشد الشيخ صادق كل القوى السياسية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله على تقوية الجبهة الداخلية والابتعاد عن كل ما يسيء لها من ممارسات أو حملات إعلامية، وضرورة إجراء نقاش مستفيض بين الطرفين حول ما يدور في الساحة الوطنية، لكي يخرج الجميع برؤية وطنية واحدة لتبني مواقف موحدة إزاء مختلف القضايا وفي مقدمتها التصعيد العسكري الاخير من قبل دول العدوان.

هذا وقد أكد الاجتماع على أهمية المزيد من تماسك الجبهة الداخلية بين جميع القوى وضرورة استشعار المخاطر التي تهدد الوحدة الوطنية وتسعى لتمزيقها من خلال ما يمارسه العدوان من إجراءات عسكرية تهدف إلى إعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل قيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م.

وشدد الاجتماع على رفضه لكل الممارسات والإجراءات التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام سواءً كانت من الخارج أو من الداخل، مشدداً على أهمية الالتزام بالنظام والقانون بعمل مختلف مؤسسات الدولة.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتصلة بالجانب التنظيمي واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.








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