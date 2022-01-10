المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يواسي آل الأبريقي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ محمد قايد مبخوت الابرقي، وكافة آل الابرقي بمديرية جبل يزيد محافظة عمران، وذلك بوفاة نجله الشيخ / احمد محمد قايد الابرقي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته ، بهذا المصاب الجلل.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”

