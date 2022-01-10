المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ سعد جدمهي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ سعد محمد جدمهي، عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية قلنسيه، عضو المجلس المحلي بمديرية قلنسيه وعبدالكوري بمحافظة ارخبيل سقطرى، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



واشار الأمين العام إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشهودة، وكذا إسهاماته التنظيمية وحضوره السياسي والاجتماعي الفعال كواحد من ابرز ناشطي المؤتمر بالمديرية والمحافظة.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/ محمد عبله الجدمهي، شيخ قبيلة جدمهي، والى أسرة الفقيد، وكافة آل جدمهي، عبّر أمين عام المؤتمر، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام كافة عن عميق الحزن والمواساة في هذا المصاب الجلل.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

