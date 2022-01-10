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المؤتمر نت - مخالفات بعض القضاة المتمثلة في نشر بعض الكتابات في وسائل التواصل الاجتماعي،

إحالة آخرين للمحاسبة.. القضاء الأعلى يوجه بالتحقيق مع (قضاة التواصل الإجتماعي)

المؤتمرنت -
إحالة آخرين للمحاسبة.. القضاء الأعلى يوجه بالتحقيق مع (قضاة التواصل الإجتماعي)
اعلن مجلس القضاء الاعلى اليوم الاثنين 10 يناير 2022م في صنعاء إحالة "عدد من القضاة إلى مجلس المحاسبة" ذلك لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية وفقا للقانون، فيما وجه بالتحقيق مع آخرين على خلفية منشورات لهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي إجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، اطلع مجلس القضاء الأعلى على العرض المقدم بخصوص أدلة الإجراءات القضائية المعدة من اللجان المكلفة، وكلف أحد القضاة لمراجعة تلك الأدلة على ضوء التعديلات القانونية الجديدة، والرفع بها إلى المجلس في اجتماع قادم.

وتطرق الاجتماع إلى مخالفات بعض القضاة المتمثلة في نشر بعض الكتابات في وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم التقيد بما ورد في مدونة السلوك القضائي، ووجه المجلس، هيئة التفتيش القضائي بإجراء التحقيق اللازم بشأن ذلك والرفع للمجلس.

وأكد المجلس على وجوب التقيد بالمبادئ السامية والأخلاق القضائية، وتطبيق قواعد مدونة السلوك القضائي، وتجنب الكتابة المسيئة في وسائل التواصل استنادا إلى ما تقتضيه اعتبارات الحياد والحفاظ على نزاهة القضاء واستقلاله، والابتعاد عن كل ما يسئ للوظيفة القضائية.

واطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.








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