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المؤتمر نت - وأكدا على أهمية أن تشمل خطة المنتدى خلال العام الجديد الأنشطه التي تعزز صمود شعبنا اليمني العظيم في وجه العدوان ووحدة الجبهة الداخلية

منتدى شباب الميثاق بذمار يدشن نشاط العام 2022

المؤتمرنت -ذمار- حسين الخلقي -
منتدى شباب الميثاق بذمار يدشن نشاط العام 2022
اشاد الأخوان الأستاذ/حسن محمد عبدالرزاق عضو مجلس الشورى، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار والأستاذ/ حسين أحمد الصوفي رئيس احزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة ذمار بنشاط منتدى شباب الميثاق الوطني وذلك خلال حضورهما اللقاء الذي نظمه المنتدى يوم الإثنين 10 يناير 2022 .

وأكدا على أهمية أن تشمل خطة المنتدى خلال العام الجديد الأنشطه التي تعزز صمود شعبنا اليمني العظيم في وجه العدوان ووحدة الجبهة الداخلية.
واوضحا أن شعبنا خلال السبع السنوات من الصمود في وجه العدوان قد ازداد ثباتاً وحقق انتصارات عظيمة مما جعل تحالف العدوان يسعى لإنتهاج سياسة جديدة لتطويل أمد الحرب والحصار على بلادنا ويعمل بكل حقد لاعادة أوضاع اليمن الى ماقبل 22 مايو 1990
مستخدماً كل الأساليب القذرة بما فيها بث الإشاعات والأكاذيب لإستهداف وتدمير البنية التحتية في بلادنا التي هي ملك الشعب اليمني،
وكان رئيس المنتدى عضو قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة عبدالخالق المنجر قد استعرض خطة المنتدى للعام 2022

حضر اللقاء عدد من أعضاء قيادة فرع المؤتمر بجامعة ذمار، ومن فروع بعض الدوائر بالمديريات، وعدد من اعضاء المجلس المحلي بالمحافظة و المديريات وقيادة وأعضاء المنتدى.








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