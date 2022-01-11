المؤتمرنت -

رصد 112 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 112 خرقاً جديداً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات غارتين للطيران الحربي على الجراحي واستحداث تحصينات في حيس والجبلية، و50 خرقاً بقصف مدفعي لـ107 قذائف و44 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمّنت أيضاً تحليق 5 طائرات حربية وتحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والجراحي وحيس و5 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية.