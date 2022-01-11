المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة سيلان الخضري

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ/ سيلان مسعد عبده الخضري، رئس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي لمحافظة البيضاء، العضو القيادي في المؤتمر الشعبي العام، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى والد الفقيد الشيخ/ مسعد عبده الخضري واخوان الفقيد، واولاده وكافة آل الخضري بمديرية العرش محافظة البيضاء، عبّر أمين عام المؤتمر، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام كافة عن عميق الحزن والمواساة في هذا المصاب الجلل.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

