المؤتمرنت -

رياح قوية وأمطار.. فلكي يمني يكشف حالة الطقس

كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الأيام القادمة حتى الجمعة المقبلة.



وتوقع الفلكي الشوافي هطول بعض الأمطار المتفرقة على أجزاء بسيطة من السواحل والمرتفعات الجبلية الغربية والمناطق المحاذية لها، مع تراجع في هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع.



وأشار الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى أن الأجواء ستكون شبه جفاف مع هطول خفيف جداً للأمطار في بعض المناطق اليمنية.



وأكد الفلكي اليمني استمرار الأجواء الباردة إلى باردة نسبياً على المرتفعات والأحواض الجبلية بمستوى مقارب لليومين الماضيين، داعياً الجميع إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، ومتابعة مستجدات ونشرات الطقس.



كما توقع الشوافي اشتداد الرياح والموج بين معتدل الى مضطرب في باب المندب والاجزاء الجنوبية من السواحل الغربية، محذراً من اضطراب البحر وارتفاع الموج.