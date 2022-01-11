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المؤتمر نت - كشفت دراسة حديثة مفاجأة صادمة حول تناول الوجبات السريعة بما يشمل البرغر وقطع الدجاج المقلية، وعلاقتها بزيادة أمراض المناعة

دراسة: الوجبات السريعة تزيد أمراض المناعة

المؤتمرنت -
دراسة: الوجبات السريعة تزيد أمراض المناعة
كشفت دراسة حديثة مفاجأة صادمة حول تناول الوجبات السريعة بما يشمل البرغر وقطع الدجاج المقلية، وعلاقتها بزيادة أمراض المناعة.

فقد رجح باحثون من معهد فرانسيس كريك في لندن أن الخلل يحدث بسبب الوجبات السريعة التي تفتقر إلى مكونات مثل الألياف، والتي تؤثر على ميكروبيوم (البكتيريا المفيدة) في أمعاء الإنسان.

وأوضحت الدراسة أن الوجبات السريعة تؤدي إلى تغييرات في الميكوربيومات في جسم الإنسان مما يتسبب في ظهور أمراض المناعة الذاتية، والتي تم اكتشاف أكثر من 100 نوع منها الآن، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

عوامل أخرى
لكن وفقا للعلماء فإن الصورة لم تكتمل بشكل حاسم، لأن كل جسم مختلف إلى جانب اختلاف المخاطر المرتبطة بكل مرض من أمراض المناعة الذاتية، فضلاً عن أن هناك عوامل أخرى موجودة ويمكن أن تلعب أيضاً دوراً في القابلية للإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

وأوضح جيمس لي وكارولا فينويسا أن الدول الغربية شهدت ارتفاعا في حالات المناعة الذاتية منذ 40 عاما، وهذا الاتجاه آخذ في الظهور حاليا في البلدان، التي لم يصب سكانها بالمرض من قبل.

كما، أضاف الباحثان أن بعض الأشخاص، الذين يعيشون في الغرب، يعانون حاليا من أكثر من مرض من أمراض المناعة الذاتية في وقت واحد.

ارتفاع الإصابات في الشرق الأوسط
أما في الشرق الأوسط وآسيا، فيوجد ارتفاع في حالات الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية، وهي مناطق نادرا ما شهدت إصابات بهذا المرض حتى وقت قريب.

ويتطلع الباحثان إلى إمكان تحديد السبب الدقيق لأنواع الأمراض المختلفة، والبحث عن الصلة بينها وبين الأنظمة الغذائية، بخاصة وأن العالم يشهد مؤخرا ارتفاعا في حالات الإصابة بأمراض المناعة الذاتية بنسب تتراوح بين 3 و9% سنويا.

يشار إلى أن أمراض المناعة الذاتية، ومن بينها مرض التهاب الأمعاء ومرض السكري من النوع 1 والتهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب المتعدد، تحدث بسبب مهاجمة الجسم لأنسجته وأعضائه.








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