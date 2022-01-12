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المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع طقساً بارداً بالمرتفعات والهضاب

الأرصاد يتوقع طقساً بارداً بالمرتفعات وأجزاء من الهضاب

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع طقساً بارداً بالمرتفعات وأجزاء من الهضاب
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً بارداً في المرتفعات الجبلية وعلى أجزاء من الهضاب و المناطق الصحراوية خلال ال24 ساعة المقبلة .

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أن الطقس سيكون بارداً أثناء الليل والصباح الباكرعلى محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران و صعدة.

فيما سيكون الطقس بارداً نسبياً على المرتفعات بمحافظات أبين ، لحج ، تعز، ، إب والضالع ،وفي أجزاء من الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، و تنشط الرياح السطحية على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب .

ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد .

وحذر الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في عمران : 4.6 ،، ذمار : 5 درجات ،صنعاء : 5.5،السدة : 8.6، إب : 9.7، سيئون : 10.5،المحويت : 11.7 .








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