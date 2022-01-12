المؤتمرنت -

مصرع وجرح 1365 مرتزقاً بينهم قيادات بشبوة

ألحقت القوات المسلحة خسائر كبيرة جداً في صفوف مرتزقة ودواعش الإمارات في محافظة شبوة خلال الأيام الماضية حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 515 قتيلاً بينهم قادة وأكثر من 850 جريحاً وأكثر من 200 مفقود بحسب مصادر استخباراتية.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان تلاه الناطق الرسمي العميد يحيى سريع أن الخسائر المادية التي تكبدها المرتزقة بلغت أكثر من 102 آلية ومدرعة بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافع الكبيرة والمتطورة.



وحسب البيان تلقى المرتزقة العشرات من الضربات الصاروخية استهدفت تجمعاتهم وخلفت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم ،وستوزع تفاصيلها لاحقاً.



وأشار البيان إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية يسطرون ملاحم من الجهاد والبطولة والتضحية ويتصدون لعناصر داعش ومرتزقة الإمارات.



وأكدت القوات المسلحة جهوزيتها الكاملة للدفاع عن البلد والشعب ومواجهة التصعيد الكبير للعدو الإماراتي حتى يتحقق النصر المبين لشعبنا وإن عواقب هذا التصعيد الإماراتي ستكون كبيرة وعليهم تحمل نتائج تصعيدهم.