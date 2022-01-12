الأربعاء, 12-يناير-2022 الساعة: 04:23 م - آخر تحديث: 04:11 م (11: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فزورة‮ ‬معقدة‮ !‬‬‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
أخبار
المؤتمر نت - عالميا.. 5 ملايين و519 ألف حالة وفاة بكورونا

عالميا.. 5 ملايين و519 ألف حالة وفاة بكورونا

المؤتمرنت -
عالميا.. 5 ملايين و519 ألف حالة وفاة بكورونا
أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 5 ملايين و519 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019م .

وبينت إحصائيات اخيرة ان إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل حتى الآن إلى 313444750 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5519420 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 261539068 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 862931 حالة وفاة من أصل 62997892 إصابة.

وتأتي الهند ثانياً بتسجيلها 484359 حالة وفاة من أصل 36060902 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 620238 حالة وفاة من أصل 22629460 إصابة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: إرتفاع أسعار النفط
رياضة: التعادل يحسم مواجهة السودان وغينيا بيساو
أخبار: دعا لتحرير اليمن من الفصل السابع ..أبو راس : تضليل العدوان يعصف بمصداقية مجلس الأمن
عربي ودولي: تحطم مقاتلة كورية ومقتل قائدها
علوم وتقنية: الشاي الأسود يخفض ضغط الدم ويحمي القلب
عربي ودولي: رئيس المكسيك يصاب بكورونا للمرة الثانية
فنون ومنوعات: زراعة قلب خنزير في جسم إنسان
رياضة: نيجيريا تسقط مصر بلدغة كيليتشي
علوم وتقنية: الوجبات السريعة تزيد أمراض المناعة
اقتصاد: الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 3%
أخبار: طيران العدوان يستهدف مأرب وشبوة بـ60 غارة
أخبار: رياح قوية وأمطار.. فلكي يمني يكشف حالة الطقس
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة سيلان الخضري
أخبار: رصد 112 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: مأرب..استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارات للعدوان
أخبار: منظمة: نصف الاوروبيين سيتأثرون بأوميكرون
أخبار: استمرار الأجواء الباردة خلال الساعات المقبلة
أخبار: الدفاعات اليمنية تُسقط طائرة تجسسية في شبوة
أخبار: أمين عام المؤتمر يكتب عن 2022: عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
أخبار: أبوراس يرأس اجتماعاً للقيادة العليا للمؤتمر
أخبار: الراعي يرأس اجتماعاً للكتلة البرلمانية للمؤتمر
رياضة: ركلة جزاء تنقذ السنغال أمام زيمبابوي
رياضة: المغرب تهزم غانا بهدف قاتل
علوم وتقنية: أفضل طريقة لعلاج آلام أسفل الظهر المزمنة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022