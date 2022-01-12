المؤتمرنت -

قناة اليمن اليوم تطفئ شمعتها الـ10 بحضور الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام

برعاية الشيخ المناضل صادق أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام، أطفأت قناة اليمن اليوم شمعتها العاشرة، في فعالية احتفالية بحضور الأمين العام غازي أحمد علي محسن وعدد من قيادات المؤتمر ومسؤولي المؤسسات الإعلامية



وفي الفعالية، أكد الأمين العام أهمية الدور الوطني الذي تلعبه القناة في ظل الظروف التي سبّبها العدوان والحصار، وعبر عن تقديره لما يبذل من جهود في تحديث القناة والتعبير عن هموم وتطلعات الشعب اليمني، وتعزيز وحدة الجبهة الداخلية، حاثا على بذل المزيد في لمواجهة العدوان وإظهار حجم الضرر الذي خلفه في معيشة المواطن ومقدارت الشعب اليمني.



من جانبه عبر المدير العام التنفيذي للقناة محمد أحمد العميسي عن تفاوله باستمرار جهود التجديد والتحديث، وتعزيز التزام القناة بالقضايا الوطنية، ترجمة لسياسة المؤتمر الشعبي العام في مقاومة العدوان والحصار وحماية وحدة اليمن أرضا وإنسانا، والمحافظة على وحدة الجبهة الداخلية وتحصينها من الدسائس والمؤامرات، وترجمة الشراكة الوطنية وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي، مشيرا إلى أن حزمة جديدة من الأفكار ستجد طريقها للتنفيذ تباعا خلال العام الحالي.



ولفت مدير البرامج في القناة كمال الصعفاني إلى أن استهلال العام الجديد يتزامن مع اكتساء القناة حلة جديدة بتحديث برامجها في مختلف المجالات.



من جانبه، عبر محمد منصور في كلمة المذيعين عن الفخر الكبير لموظفي وكادر اليمن اليوم بانتمائهم للقناة التي تمثل جزءاً من المعادلة الصادقة في مواجهة العدوان وتثبيت دعائم الاستقرار.



وفي ختام الفعالية، تم تكريم موظفي وكوادر القناة الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لدعم قيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام ونائبيه والأمين العام، كما عبروا عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة القناة ممثلة بالمدير العام التنفيذي محمد العميسي الذي تمكن من رسم خطط واقعية تضمن المضي في مسار التحديث والتطوير بخطى واثقة، متغلبا على كل الصعوبات.