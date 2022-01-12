الأربعاء, 12-يناير-2022 الساعة: 08:57 م - آخر تحديث: 08:31 م (31: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
فزورة‮ ‬معقدة‮ !‬‬‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
أخبار
المؤتمر نت - أجهزة آيفون 12 برو ماكس، وأرقاماً هاتفية (ماسية) من الدرجة الأولى، بالإضافة

بماذا كرمت (يمن موبايل) منتخب الناشئين ؟

المؤتمرنت -
بماذا كرمت (يمن موبايل) منتخب الناشئين ؟
خلافا للتكريم الرسمي والشعبي ، حظى المنتخب الوطني للناشئين، بطل غرب آسيا 2021م، خلال تواجده في العاصمة صنعاء بتكريم واسع من عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، بينها شركة (يمن موبايل للهاتف النقال)، التي أقامت فعالية تكريمية خاصة لمنتخب الناشئين بحضور مسئوليها.

وكشف عبدالرحمن الزيادي، مدير العلاقات العامة والإعلام‏ بالشركة، تكريمهم لمنتخب الناشئين بأجهزة آيفون 12 برو ماكس، وأرقاماً هاتفية (ماسية) من الدرجة الأولى، بالإضافة لباقة G4، لعدد 35 لاعباً وفنياً وادارياً.

مشيراً إلى أن قيمة الجوائز التي منحتها شركة يمن موبايل لمنتخب الناشئين وطاقمه الإداري والفني بلغت قرابة 40 مليون ريالاً، وفي منشور له بموقع (فيس بوك) أكد الزيادي أن "يمن موبايل دائماً داعمة لكل المبدعين والموهوبين في كل أرجاء الوطن".

وجاء تكريم يمن موبايل لمنتخب الناشئين بالتزامن مع إحتفالات الشركة بتدشين خدمات الجيل الرابع G4 وسط آمال بأن تسهم هذه الخدمة في تذليل صعوبات إستخدام الإنترنت، والحد من الاختناقات في الاتصال والتواصل على المستويين الداخلي والخارجي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
قضايا وآراء: لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أخبار: منظمة: وصول 24 ألف مهاجر إلى اليمن في 2021
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ منصور الرضي
أخبار: طيران العدوان يشن 6 غارات على صعدة
اقتصاد: إرتفاع أسعار النفط
أخبار: عالميا.. 5 ملايين و519 ألف حالة وفاة بكورونا
أخبار: مصرع وجرح 1365 مرتزقاً بينهم قيادات بشبوة
أخبار: الأرصاد يتوقع طقساً بارداً بالمرتفعات والهضاب
رياضة: التعادل يحسم مواجهة السودان وغينيا بيساو
أخبار: دعا لتحرير اليمن من الفصل السابع ..أبو راس : تضليل العدوان يعصف بمصداقية مجلس الأمن
عربي ودولي: تحطم مقاتلة كورية ومقتل قائدها
علوم وتقنية: الشاي الأسود يخفض ضغط الدم ويحمي القلب
عربي ودولي: رئيس المكسيك يصاب بكورونا للمرة الثانية
فنون ومنوعات: زراعة قلب خنزير في جسم إنسان
رياضة: نيجيريا تسقط مصر بلدغة كيليتشي
علوم وتقنية: الوجبات السريعة تزيد أمراض المناعة
اقتصاد: الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 3%
أخبار: طيران العدوان يستهدف مأرب وشبوة بـ60 غارة
أخبار: رياح قوية وأمطار.. فلكي يمني يكشف حالة الطقس
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة سيلان الخضري
أخبار: رصد 112 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: مأرب..استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارات للعدوان
أخبار: منظمة: نصف الاوروبيين سيتأثرون بأوميكرون
أخبار: استمرار الأجواء الباردة خلال الساعات المقبلة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022