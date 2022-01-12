المؤتمرنت -

بماذا كرمت (يمن موبايل) منتخب الناشئين ؟

خلافا للتكريم الرسمي والشعبي ، حظى المنتخب الوطني للناشئين، بطل غرب آسيا 2021م، خلال تواجده في العاصمة صنعاء بتكريم واسع من عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، بينها شركة (يمن موبايل للهاتف النقال)، التي أقامت فعالية تكريمية خاصة لمنتخب الناشئين بحضور مسئوليها.



وكشف عبدالرحمن الزيادي، مدير العلاقات العامة والإعلام‏ بالشركة، تكريمهم لمنتخب الناشئين بأجهزة آيفون 12 برو ماكس، وأرقاماً هاتفية (ماسية) من الدرجة الأولى، بالإضافة لباقة G4، لعدد 35 لاعباً وفنياً وادارياً.



مشيراً إلى أن قيمة الجوائز التي منحتها شركة يمن موبايل لمنتخب الناشئين وطاقمه الإداري والفني بلغت قرابة 40 مليون ريالاً، وفي منشور له بموقع (فيس بوك) أكد الزيادي أن "يمن موبايل دائماً داعمة لكل المبدعين والموهوبين في كل أرجاء الوطن".



وجاء تكريم يمن موبايل لمنتخب الناشئين بالتزامن مع إحتفالات الشركة بتدشين خدمات الجيل الرابع G4 وسط آمال بأن تسهم هذه الخدمة في تذليل صعوبات إستخدام الإنترنت، والحد من الاختناقات في الاتصال والتواصل على المستويين الداخلي والخارجي.

