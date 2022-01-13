المؤتمرنت -

توقعات بأجواء باردة في عدة محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر على عدة محافظات، ورياح نشطة وقوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعده، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.



ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات أبين، لحج، الضالع، إب و تعز، وعلى أجزاء من الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية.



كما يُتوقع أن تكون الرياح السطحية نشطة إلى قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن وتصل سرعتها إلى 26 عقدة.



ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.



ونبه مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 4.0 ، عمران : 5.0 ، صنعاء : 5.5 ، السدة: 9.4 ، إب : 9.5 ، سيئون : 10.7 ، المحويت : 11.7.