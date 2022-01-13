المؤتمرنت -

وفاة 5 ملايين و528 ألف شخص في العالم بكورونا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 5 ملايين و528 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.



ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 316797130 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5528336 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 262654640 حالة.



ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 865764 حالة وفاة من أصل 63985971 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 484740 حالة وفاة من أصل 36312486 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 620371 حالة وفاة من أصل 22716931 إصابة.

